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"Якщо дозволите": Ахметов вперше розповів, як пішов Ракицький

3.6тЧитати матеріал російською

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов розкрив деталі переходу Ярослава Ракицького в російський "Зеніт" і пояснив, чому не став заперечувати проти цього несподіваного трансферу.

"Ракицький набрав мене і сказав: "Якщо ви дозволите, я вирішив би піти". Але ви зрозумійте, у нас є ще Микола Матвієнко. Я вважаю, що це талант божевільний. Це майбутнє "Шахтаря". Якщо Ярик хоче піти і я його не відпускаю, я ще перекриваю дорогу іншим гравцям. Хочу сказати йому спасибі за ті роки, трофеї і його яскравий красивий футбол", — пояснив своє рішення Ахметов в програмі "Великий футбол".

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Новини
П’ятов пояснив, чому Ракицький не співав гімн України

Нагадаємо, що в січні 2019 року футболіст збірної України Ярослав Ракицький підписав контракт на 3,5 року з російським "Зенітом". Трансфер українця обійшовся команді з Санкт-Петербурга в 10 мільйонів євро. У складі "Зеніту" в нинішньому сезоні Ракицький встиг провести 16 матчів, забив 3 м'ячі і став чемпіоном Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник санкт-петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький став автором неординарного досягнення в нинішньому футбольному сезоні.

29-річний захисник, якого припинили викликати в збірну України після переходу в російський клуб, став чемпіоном одразу двох країн — України й Росії.

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Теми
Прем'єр-ліга Україничемпіонат Росії
Особи
Рінат АхметовЯрослав РакицькийМикола Матвiенко
Теги
ФК ШахтарФК Зеніт
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