Як змінювався Марадона з часів своєї молодості: історичні фото

Легенда футболу Дієго Марадона помер у середу, 25 листопада, на 61-му році життя. Чемпіон світу, один з найкращих гравців XX століття почав свою кар'єру ще в дитинстві.

У 12 років Марадона вже грав за молодіжний склад клубу "Архентінос Хуніорс", а в 15 дебютував в основному складі. Як тоді виглядав футболіст і як змінювався протягом життя, розповідає OBOZREVATEL.

Дієго Марадона народився 30 жовтня 1960 року в місті Ланус, в провінції Буенос-Айрес. Як і багато інших дітей в Аргентині, з раннього дитинства він навчався ганяти м'яч. А коли хлопчикові виповнилося сім, двоюрідний брат подарував Дієго перший м'яч у його житті.

Майбутня зірка футболу був такий радий подарунку, що спав з ним в обнімку. Коли Марадона навчився добре бити по м'ячу, він почав грати в повноцінний футбол зі старшими хлопцями. Поступово Дієго став одним з найбільш вмілих футболістів двору, і команди школярів завжди хотіли, щоб він грав за них.

У 1969 році Дієго познайомився зі скаутом клубу "Архентінос Хуніорс" Франсиско Корнехо. На першому перегляді до команди Марадона грав так добре, що Корнехо не повірив у його вік, сприйнявши за карлика. Він запросив Дієго на тренування дорослої команди "Архентінос Хуніорс", де Марадона разом з іншими юними гравцями подавав м'ячі футболістам.

З цих хлопців Корнехо сформував "Цибулинки" – молодіжну команду "Архентінос Хуніорс", лідером якої став Марадона. Щоб він міг виступати, головному тренеру довелося приховувати вік Дієго, який був нижчим від мінімально допустимого.

20 жовтня 1976 року, за десять днів до свого 16-річчя Марадона дебютував в основному складі "Архентінос Хуніорс". Він вийшов за десять хвилин до кінця матчу і, хоча його команда програла, одразу показав себе, зробивши кілька проходів і організувавши гольовий момент. Увечері після матчу Марадона сказав: "Цього дня я торкнувся неба руками".

У 1979 і 1980 роках Марадона став футболістом року в Південній Америці, а в 1986-му – чемпіоном світу з футболу і найкращим гравцем чемпіонату світу, що проходив у Мексиці.

Після завершення кар'єри гравця Марадона працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії, в 2005-2006 був віце-президентом футбольної комісії клубу "Бока Хуніорс", в 2008-2010 – головним тренером збірної Аргентини.

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