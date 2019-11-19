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19 листопада • оновлено в 17:32
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"Як в армії": Коноплянка зробив визнання про збірну України

1.2т
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Вінгер збірної України Євген Коноплянка розповів про наявність дідівщини у стосунках між гравцями у національній команді зразка 2010-го року.

"Хто лідер нинішньої збірної України? А знаєте, когось одного немає. Часи інші. Як тільки я прийшов у збірну у 2010-му, тоді ще були баті, біля яких бігали синочки. Дідівщини вистачало, десь можна порівняти з армією ", – розповів Коноплянка в інтерв'ю журналу "Футбол".

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Збірна України встановила історичне досягнення

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Image Sport

Прокоментував футболіст і нинішній стан справ у збірній, де, за його словами, панує взаємоповага: "Зараз тільки повага. Хто б не прийшов до збірної, його тепло зустрічають і приймають. Така ж повага, як до мене або Ярмоленко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на історичний виступ у відборі до Євро-2020, Україна може втратити місце в першому кошику.

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Тема
Євро-2020
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Україна
Тег
Збірна України з футболу
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