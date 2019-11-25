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25 листопада • оновлено в 11:48
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"Як королі": Ребров розкритикував легіонерів "Динамо"

1.3т
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Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про непростий характер більшості легіонерів, які виступали під його керівництвом у київському "Динамо".

"Там було 10 національностей, були футболісти, які підходили і говорили: "Я не в старті, я на заміні не буду, поїду додому", – розповів Ребров у ефірі "Вацко Live".

Сергій Ребров

ФК "Ференцварош"

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Причиною такої поведінки, на думку екснаставника динамівців, був рівень чемпіонату України, на тлі якого закордонні учасники почувалися "королями".

"Якщо іноземці не потрапляють до складу, думають, що приїхали у другорядну лігу в Україну, що тут футболісти середнього рівня. І вони сюди приїжджають як королі. І не дай Бог тренер якимось рішенням не дає їм грати, а вони до цього мали домовленість із президентом, з ним у хороших стосунках. Вони ганьблять тренера, йдуть до президента", – додав український наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що його команда поступається донецькому "Шахтареві" у фінансовому плані.

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Особи
Сергій Ребров Віктор Вацко
Місце
Угорщина Будапешт
Тег
ФК Динамо Київ
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