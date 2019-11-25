"Як королі": Ребров розкритикував легіонерів "Динамо"

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про непростий характер більшості легіонерів, які виступали під його керівництвом у київському "Динамо".

"Там було 10 національностей, були футболісти, які підходили і говорили: "Я не в старті, я на заміні не буду, поїду додому", – розповів Ребров у ефірі "Вацко Live".

Сергій Ребров

ФК "Ференцварош"

Причиною такої поведінки, на думку екснаставника динамівців, був рівень чемпіонату України, на тлі якого закордонні учасники почувалися "королями".

"Якщо іноземці не потрапляють до складу, думають, що приїхали у другорядну лігу в Україну, що тут футболісти середнього рівня. І вони сюди приїжджають як королі. І не дай Бог тренер якимось рішенням не дає їм грати, а вони до цього мали домовленість із президентом, з ним у хороших стосунках. Вони ганьблять тренера, йдуть до президента", – додав український наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що його команда поступається донецькому "Шахтареві" у фінансовому плані.

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