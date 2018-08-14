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Як "Динамо" вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів: огляд матчу

3.4тЧитати новину російською

Київське "Динамо" обіграло чеську "Славію" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і вийшло в плей-офф. Матч на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам огляд цього поєдинку.

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Динамо - Славія: відео голів

"Динамо" Україна - "Славія" Чехія 2: 0 (1: 0, 1: 0)

Голи: 1: 0 - 11 Вербич, 2: 0 - 74 Бесєдін.

Динамо - Бойко, Кадар, Бурда (Шабанов, 75), Піваріч, Кендзьора, Шепелев (Буяльський, 88), Сидорчук, Циганков (Морозюк, 45), Вербич, Гармаш, Бесєдін.

Славія - Колар, Делі, боржомі, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуі, Соучек, Гушбауер (Фрідріх, 85), Сікора, Стох, Змргал (Белуце, 68), Тецл (Шкода, 75).

Попередження: Гушбауер (38), Коварж (39), Фрідріх (45), боржомі (86), Цоуфал (89).

Нагадаємо, що після гри Хацкевич прокоментував успіх "Динамо" в Києві. Наставник нашої команди вважає, що його футболістам треба було більше ризикувати.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Славiя
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