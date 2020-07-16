Щоб потрапити в кваліфікацію Ліги чемпіонів "Динамо" досить не програти "Колоса". ФК "Динамо"

"Динамо", щоб посісти підсумкове друге місце в УПЛ, яке дає право виступити в кваліфікації Ліги чемпіонів, досить в останньому турі 19 липня не програти "Колосу" з села Ковалівка Васильківського району Київської області.

У разі рівності очок з "Зорею" другими будуть столичні футболісти за рахунок більшої кількості очок в особистих зустрічах.

"Зоря" потрапить в кваліфікацію ЛЧ тільки якщо обіграє "Десну", а кияни поступляться "Колосу". Чернігівський клуб вже не має шансів на друге місце.

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, "біло-сині" в 31-му турі перемогли "Зорю" (3:1), а "Десна" програла "Олександрії" (1:3).

Столична команда набрала 59 очок і піднялася з третього рядка на другий, змістивши звідти підопічних Віктора Скрипника (57 пунктів)

У "Десни" залишилися 55 очок і четверте місце в таблиці.