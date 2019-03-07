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"Я взагалі не знав": лідер "Динамо" зробив дивовижне зізнання

5.7тЧитати матеріал російською

Один із найкращих гравців київського "Динамо" Беньямін Вербич заявив, що не стежив за кількістю отриманих жовтих карток у нинішньому розіграші Ліги Європи.

Словенський хавбек отримав "гірчичника" в матчі-відповіді 1/16 фіналу з "Олімпіакосом" і тепер має автоматичну дискваліфікацію на гру з "Челсі" 7 березня. З цієї причини Беньямін не зможе вийти на поле стадіону "Стемфорд Брідж".

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Беньямін Вербич

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"Дуже важко було. Я взагалі не знав, що якщо отримаю жовту в цьому матчі, то пропущу наступний. Коли журналісти запитували про це, я був дуже злий", — зазначив Вербич для YouTube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіткнулося з катастрофічними кадровими труднощами перед виїзним поєдинком 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі".

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Теми
Ліга ЄвропиДинамо - Челсі
Особа
Беньямін Вербич
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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