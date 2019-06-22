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"Я все втратив": лідер збірної України U-20 розповів про дзвінок Суркіса

"Я все втратив": лідер збірної України U-20 розповів про дзвінок Суркіса
Футбліст поділився відвертістю
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Захисник збірної України U-20 Денис Попов розповів, як після перемоги на чемпіонаті світу не зміг прийняти привітання від президента "Динамо".

"Після фіналу навіть дзвонив Ігор Суркіс. Але у мене були такі емоції, що не стежив за речами, забув свій телефон і не міг йому відповісти. Я все втратив. Мені в готель привозили телефон, гаманець", – сказав Попов в інтерв'ю tribuna. com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20 напередодні повернулася додому з тріумфального чемпіонату світу з футболу, де завоювала "золото". Нашій команді влаштували неймовірний прийом в "Борисполі".

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Особа
Ігор Суркіс
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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