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22 лютого • оновлено в 13:45
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"Я видалив пост": Шовковський зробив заяву щодо скандалу з Київгазом

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Легендарний воротар, один з тренерів збірної України Олександр Шовковський заявив, що вирішив питання з "Київгазом", з яким збирався судитися через борг.

"Представники Київгазу зв'язалися зі мною і надали мені все виписки. А я зі свого боку надав їм всю інформацію. Ми побачили нестиковки і обговорили причини виникнення боргу і як наслідок непорозуміння. Якщо коротко - то нарахування за поставку газу з моменту відключення не здійснювалися. Але питання боргу, який сформувався до відключення газу, виявилося спірним - ми розраховувалися за показаннями лічильника і боргів у нас немає, а нарахування робилися по нормі споживання", - написав СаШо у себе в Facebook.

За словами Олександра він, щоб уникнути подальших інсинуацій і нагнітання ситуації, прийняв рішення видалити свій попередній пост в соціальних мережах, щоб більше не повертатися до цього питання.

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Нагадаємо, раніше радник Зеленського Ігор Новіков заявив, що йому прийшли космічні платіжки за газ. Він звинуватив у всьому менеджмент "Нафтогазу", який, за його словами, просунув постанову Кабінету міністрів, що дозволяє перераховувати тарифи заднім числом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Шовковського називали одним з основних претендентів на посаду міністра спорту.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Шовковський
Місце
Україна Київ
Тег
Київгаз
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сашо просто захотел попиариться, а когда не нашел сочувствия и понимания, включил заднюю.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А будь это другой человек,содрали бы и шкуру,как с кролика!!!.Украинцы!!!.Да поможет вам БОГ(а больше не кому)так же решать ваши проблемы!!!.
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