Легендарний воротар, один з тренерів збірної України Олександр Шовковський заявив, що вирішив питання з "Київгазом", з яким збирався судитися через борг.

"Представники Київгазу зв'язалися зі мною і надали мені все виписки. А я зі свого боку надав їм всю інформацію. Ми побачили нестиковки і обговорили причини виникнення боргу і як наслідок непорозуміння. Якщо коротко - то нарахування за поставку газу з моменту відключення не здійснювалися. Але питання боргу, який сформувався до відключення газу, виявилося спірним - ми розраховувалися за показаннями лічильника і боргів у нас немає, а нарахування робилися по нормі споживання", - написав СаШо у себе в Facebook.

За словами Олександра він, щоб уникнути подальших інсинуацій і нагнітання ситуації, прийняв рішення видалити свій попередній пост в соціальних мережах, щоб більше не повертатися до цього питання.

Нагадаємо, раніше радник Зеленського Ігор Новіков заявив, що йому прийшли космічні платіжки за газ. Він звинуватив у всьому менеджмент "Нафтогазу", який, за його словами, просунув постанову Кабінету міністрів, що дозволяє перераховувати тарифи заднім числом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Шовковського називали одним з основних претендентів на посаду міністра спорту.

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