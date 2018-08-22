"Я патріот, сумую за Україною": Коноплянка оригінально підтримав німців

Лідер збірної України Євген Коноплянка виступив за проведення у 2024 році чемпіонату Європи з футболу в Німеччині. Гравець "Шальке" підтримав німецьку заявку, а також зізнався, що дуже сумує за Батьківщиною.

"Проживши два роки в Німеччині і порівнюючи її з Україною... Насправді я сумую за Україною. Я патріот, і я завжди себе буду почувати як вдома в Україні. Звичайно, далеко заглядати в 2024 рік, мені буде стільки років, що зараз навіть страшно порахувати. Але я був би щасливий зіграти на чемпіонаті Європи в Німеччині. А якщо це буде на "Фелтінс Арені" (домашній стадіон "Шальке" - ред.) - буду ще більше щасливий", - сказав Коноплянка в інтерв'ю United By Football.

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Відзначимо, що господар Євро-2024 стане відомий 27 вересня нинішнього року. Крім Німеччини на проведення турніру претендує Туреччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британське агентство назвало Євро-2012 найкращою іміджевою подією в історії України.