"Я патріот, сумую за Україною": Коноплянка оригінально підтримав німців

Лідер збірної України Євген Коноплянка виступив за проведення у 2024 році чемпіонату Європи з футболу в Німеччині. Гравець "Шальке" підтримав німецьку заявку, а також зізнався, що дуже сумує за Батьківщиною.
"Проживши два роки в Німеччині і порівнюючи її з Україною... Насправді я сумую за Україною. Я патріот, і я завжди себе буду почувати як вдома в Україні. Звичайно, далеко заглядати в 2024 рік, мені буде стільки років, що зараз навіть страшно порахувати. Але я був би щасливий зіграти на чемпіонаті Європи в Німеччині. А якщо це буде на "Фелтінс Арені" (домашній стадіон "Шальке" - ред.) - буду ще більше щасливий", - сказав Коноплянка в інтерв'ю United By Football.
🗣 "Würde mich sehr glücklich machen!" @ kono10official 🇺🇦 hofft auf die # EURO2024 in der @VELTINSarena ! 🏟 #UnitedByFootball # Germany2024 🇩🇪 @ s04 @_Gelsenkirchen_ #Schalke # S04 pic.twitter.com/pR3H3ATMWs- United By Football (@ UBF_EURO2024) 21 серпня 2018 р
Відзначимо, що господар Євро-2024 стане відомий 27 вересня нинішнього року. Крім Німеччини на проведення турніру претендує Туреччина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британське агентство назвало Євро-2012 найкращою іміджевою подією в історії України.