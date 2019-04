"Я не знаю": Зінченко загнав у глухий кут Гвардіолу

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що не знає, ким замінити українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Напередодні наш співвітчизник отримав травму в матчі чемпіонату Англії з "Кардіффом", і точно простить півфінал Кубка країни.

"З боку це виглядає не дуже добре для наступних матчів. У нас не так багато варіантів. Зінченко дуже важливий для нас, тому що він розуміє механізм нашої гри. Але сталося те, що сталося. По ходу сезону це трапляється. Ми знайдемо рішення. Зараз я не знаю яке, але подивимося", – сказав Гвардіола на прес-конференції.

Could Benjamin Mendy be back for #MCFC ?



Pep Guardiola accepts he has a problem after Oleksandr Zinchenko's injury ... pic.twitter.com/SerpIRm2ED