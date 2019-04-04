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"Я не знаю": Зінченко загнав у глухий кут Гвардіолу

4.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що не знає, ким замінити українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Напередодні наш співвітчизник отримав травму в матчі чемпіонату Англії з "Кардіффом", і точно простить півфінал Кубка країни.

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола

"З боку це виглядає не дуже добре для наступних матчів. У нас не так багато варіантів. Зінченко дуже важливий для нас, тому що він розуміє механізм нашої гри. Але сталося те, що сталося. По ходу сезону це трапляється. Ми знайдемо рішення. Зараз я не знаю яке, але подивимося", – сказав Гвардіола на прес-конференції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, травма Олександра Зінченка спровокувала справжню паніку серед вболівальників "Манчестер Сіті".

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Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Пеп ГвардіолаОлександр Зінченко
Місце
АнгліяМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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