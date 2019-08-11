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"Я люблю тебе, Москва": на стадіоні у Львові сталася дика "лажа"

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На стадіоні "Україна" у Львові звукорежисер включив трек російських виконавців Timati і DJ Smash – "Moscow Never Sleeps".

Інцидент стався перед матчем 3-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Карпати" - "Маріуполь" (1:1)

"Перш за все, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не повинна пройти безкарно", – оцінив в Facebook ситуацію виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Я люблю тебе, Москва": на стадіоні у Львові сталася дика "лажа"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "Карпати" з рахунком 0:3 програли "Шахтарю", дозволивши "гірникам" встановити рекорд України.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Тег
ФК Карпати
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И что, стадион подпевал?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Грушники, однозначно. Это не по ночам тряпки развешивать на пустырях.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Да это не лажа. Это голая срака.
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