"Я люблю тебе, Москва": на стадіоні у Львові сталася дика "лажа"

На стадіоні "Україна" у Львові звукорежисер включив трек російських виконавців Timati і DJ Smash – "Moscow Never Sleeps".

Інцидент стався перед матчем 3-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Карпати" - "Маріуполь" (1:1)

"Перш за все, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не повинна пройти безкарно", – оцінив в Facebook ситуацію виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "Карпати" з рахунком 0:3 програли "Шахтарю", дозволивши "гірникам" встановити рекорд України.

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