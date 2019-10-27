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27 жовтня • оновлено в 22:38
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"Я дуже розчарований": Михайличенко не стримався після сенсації від "Динамо"

1.2т Читати матеріал російською

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко насилу зміг підібрати слова після сенсціонной нічиєї з "Карпатами".

'Я дуже розчарований': Михайличенко не стримався після сенсації від 'Динамо'

"Важко навіть давати експрескоментар по матчу. Очікували від "Карпат" такої побудови гри. Щоб вигравати, потрібно забивати, і, як з'ясувалося, не один м'яч, тому що теперішня розслабленість призвела до прикрого рикошету, після якого ми пропустили м'яч", - цитує Михайличенка пресслужба віцечемпіонів України.

На думку наставника поразка його команди була б абсолютно незаслуженою.

"А в кінці ми могли і програти цей матч, а це було б абсолютно неправильно. Це футбол, тут так буває, що 30 разів б'єш по воротах, і не можеш забити хоча б один м'яч. А після єдиного прострілу м'яч залітає в твої ворота. Потрібно це пережити. Звичайно ж, я дуже розчарований таким результатом - не можна, просто неможливо було втратити очки в цій зустрічі, але ми змогли це зробити", - не стримав емоції Михайличенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери чемпіонату України донецький "Шахтар" і київське "Динамо" синхронно сенсаційно втратили очки в матчах з аутсайдерами. "Біло-сині" зіграли внічию з "Карпатами" (1:1), а "помаранчово-чорні" - з "Олександрією" (0:0).

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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