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14 грудня • оновлено в 11:51
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WADA озвучило офіційне рішення по Росії на Євро-2020

4.8т
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підтвердило право Росії на проведення чемпіонату Європи з футболу-2020.

Джонатан Тейлор

Джонатан Тейлор

versiya.info

"Ви повинні пам'ятати, що ми повинні дотримуватися єдиного підходу для всіх видів спорту. Так, у футболі чемпіонат Європи є важливим змаганням, але в інших видах спорту континентальнiй першості не надають такого значення", - цитує Associated Press голови комісії щодо відповідності WADA Джонатана Тейлора .

За його словами, організація прийняла дуже жорсткі санкції щодо Росії, зокрема, позбавивши її права проводити великі змагання, серед яких чемпіонати світу. Тейлор додав, що не вважає це рішення м'яким.

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Автор
Максим Богданов
Теми
допінговий скандал Євро-2020
Тег
WADA
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Mega Death
Mega Death
Главное, чтоб русские с дуру не стали чемпионами!)) А то вообще некошерно получится ))
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