WADA озвучило офіційне рішення по Росії на Євро-2020

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підтвердило право Росії на проведення чемпіонату Європи з футболу-2020.

Джонатан Тейлор versiya.info

"Ви повинні пам'ятати, що ми повинні дотримуватися єдиного підходу для всіх видів спорту. Так, у футболі чемпіонат Європи є важливим змаганням, але в інших видах спорту континентальнiй першості не надають такого значення", - цитує Associated Press голови комісії щодо відповідності WADA Джонатана Тейлора .

За його словами, організація прийняла дуже жорсткі санкції щодо Росії, зокрема, позбавивши її права проводити великі змагання, серед яких чемпіонати світу. Тейлор додав, що не вважає це рішення м'яким.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Виконком WADA 9 грудня ухвалив рішення на чотири роки виключити Росію з міжнародних спортивних змагань.

Представники Російського футбольного союзу (РФС) прокоментували рішення WADA про введення санкцій.

Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня наступного року в 12 містах Європи. Санкт-Петербург прийме чотири матчі турніру.

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