"Вважається аварійним": в "ДНР" розповіли про стан "Донбас Арени"

29 серпня минуло 10 років з дня відкриття стадіону "Донбас Арена".

У 2009 році він став першим в Східній Європі стадіоном еліт-класу. Будівництво арени обійшлося її головному інвестору і власнику Рінату Ахметову в 400 мільйонів доларів, а на помпезному шоу-відкритті виступила одна з головних світових поп-зірок - співачка Бейонсе.

ФК "Шахтар" опублікував зворушливий пост в Instagram, присвячений ювілею стадіону з фотографіями "Донбас Арени" довоєнного періоду.

Про нинішній сумний стан "Донбас Арени" розповідав екс-футболіст "Шахтаря" Олексій Бахарєв.

"Поруч рвалося, а так арена начебто стоїть. Хвилею пошкодило одну частину, але стадіон, в принципі, живий, треба його чистити, відмивати... Пройшовся, подивився. Поле вбите, там лисиці живуть. Нори риють, на сонечку гріються", - стверджував Бахарєв.

Інший екс-гравець "Шахтаря", який зараз очолює футбольний союз так званої ДНР, Ігор Петров заявив, що все не так погано, як здається на перший погляд. Мовляв, насправді влада неіснуючої республіки турбується про стан будівлі.

"Підтрибунні приміщення, трибуни, поле знаходяться у відмінному стані. Єдине, що коли прилетіла "Точка-У "(ракетний комплекс. – Ред), велике панорамне скло зовні вибуховою хвилею обрушило – трохи дитину не вбило", - цитує Ігоря Петрова "Чемпіонат".

"Донбас Арена" РІА Новини

При цьому Петров визнав, що на стадіоні на даний момент неможливе проведення масових заходів - арена знаходиться в аварійному стані.

"Фасад трохи підреставрували, але, щоб приймати масові заходи, потрібен більш капітальний ремонт. Без нього об'єкт вважається аварійним", - заявив Петров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Донецька порівняв нинішній стан "Донбас Арени" після 5 років війни з Прип'яттю.

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