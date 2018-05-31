Всю суть збірної Росії по футболу показали в одній фотографії

Збірна Росії з футболу в середу, 30 травня, програла команді Австрії в товариському матчі. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а росіяни за 90 хвилин не змогли завдати жодного удару в площину воріт.

Видання sports.ru представило ганебні показники команди, зазначивши що фотографія REUTERS з цієї гри, влучно характеризує всю суть нинішньої команди.

Збірна Росії з футболу REUTERS / Leonhard Foeger

• 9 поразок при Черчесова - це майже рекорд. У Хіддінка і Романцева було по 10, але перший провів зі збірною 39 матчів, другий - 60.

• Збірна Росії не може виграти вже 6 матчів. Остання перемога - восени 2017 року матчі з Південною Кореєю (4:2).

• У трьох матчах 2018 року (з Бразилією, Францією і Австрією, всім програли) Росія забила лише один гол - французам.

• Сергій Ігнашевич став найстаршим гравцем в історії збірних Росії та СРСР - 38 років і 320 днів. Він обійшов Льва Яшина, який провів останній матч за збірну СРСР у віці 37 років і 267 днів.

Нагадаємо, що недавно в мережі висміяли "ганебну підготовку" Росії до ЧС-2018.