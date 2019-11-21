"Всупереч принципам": "Динамо" гнівно відреагувало на покарання за матч з "Шахтарем"

Віце-чемпіон України київське "Динамо" не погодилося з покаранням контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) за матч з "Шахтарем".

Столичний клуб отримав півмільйона гривень штрафу та один домашній матч без глядачів за нібито расистські вигуки з боку фанатів на адресу капітана "гірників" Тайсона.

Шахтар – Динамо Footboom

"Зазначене рішення є яскравим прикладом вибіркового футбольного правосуддя, оскільки воно було прийнято всупереч принципам повноти, об’єктивності та всебічності розгляду справ і в порушення усталеної дисциплінарної практики органів УАФ та УЄФА. Окрім того, рішення про покарання у вигляді проведення домашнього матчу без глядачів за ймовірні порушення, які могли мати місце під час виїзної гри – є безпрецедентним, оскільки практика вітчизняних та європейських дисциплінарних органів свідчить про застосування подібних санкцій винятково щодо наступних виїзних матчів", – йдеться в заяві "Динамо".

"Біло-сині" також анонсували подачу апеляції на це рішення КДК. "Безсумнівно, таке неправомірне рішення буде оскаржене нашим клубом у визначені регламентні строки. Це буде зроблено з єдиною метою – встановлення істини у цій непростій справі, оскільки неможливо прийняти об’єктивне рішення про винуватість або невинуватість клубу та інших осіб без повного та всебічного розслідування обставин інциденту" , – підкреслили в столичному клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, КДК УАФ покарав капітана "Шахтаря" Тайсона за вилучення в матчі з "Динамо" в 14-му турі Прем'єр-ліги.

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