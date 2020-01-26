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26 січня • оновлено в 13:20
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Всі страждання російського футболу показали в одній картинці

Всі страждання російського футболу показали в одній картинці
Спорт №1 в РФ пішов у круте піке
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Після грудневого єврокубкового провалу в Росії почався новий виток футбольної кризи.

Авторитетний спортивний портал sports.ru представив усi негативні події в одній картинці.

"На старті 2020-го в футбольних кабінетах зашелестіли сильніше звичайного – але не тому, що готували яскраві реформи, а тому що запускали фабрику поганих новин. Нижче – головні події турбулентного січня, спробуйте знайти що-небудь добре", - йдеться у підписі до ілюстрації.

Футбол в Росії

Футбол в Росії

sports.ru

Новини
"Дно пробито": грандіозна "ганьба Росії" викликала бурхливу реакцію у вболівальників

Як повідомляв OBOZREVATEL, московський ЦСКА втратив шанс вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, ганебно вилетівши з турніру. У п'ятому матчі групового раунду найпрестижнішого клубного європейського турніру віце-чемпіон Росії вдома поступився "Вікторії" Пльзень.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
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