Всі страждання російського футболу показали в одній картинці

Після грудневого єврокубкового провалу в Росії почався новий виток футбольної кризи.

Авторитетний спортивний портал sports.ru представив усi негативні події в одній картинці.

"На старті 2020-го в футбольних кабінетах зашелестіли сильніше звичайного – але не тому, що готували яскраві реформи, а тому що запускали фабрику поганих новин. Нижче – головні події турбулентного січня, спробуйте знайти що-небудь добре", - йдеться у підписі до ілюстрації.

Футбол в Росії sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, московський ЦСКА втратив шанс вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, ганебно вилетівши з турніру. У п'ятому матчі групового раунду найпрестижнішого клубного європейського турніру віце-чемпіон Росії вдома поступився "Вікторії" Пльзень.

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