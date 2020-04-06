Все ще нацист: в Іспанії не оцінили шляхетний вчинок Зозулі

Іспанські вболівальники неоднозначно відреагували на вчинок українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі, який подарував обладнання місцевій лікарні.

"Він все ще нацист", "Жест красивий, але не віднімає того факту, що він нацист", "Дуже добре, Роман! Велике спасибі, нацист!"

Роман Зозуля

Інший користувач подякував нашому футболісту, але прикріпив фотографію Адольфа Гітлера в лікарні.

Знайшлися й ті, хто підтримав Зозулю. Вони похвалили його за реальні дії в цій важкій ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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