Все ще нацист: в Іспанії не оцінили шляхетний вчинок Зозулі

Іспанські вболівальники неоднозначно відреагували на вчинок українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі, який подарував обладнання місцевій лікарні.
"Він все ще нацист", "Жест красивий, але не віднімає того факту, що він нацист", "Дуже добре, Роман! Велике спасибі, нацист!"
Роман Зозуля
Інший користувач подякував нашому футболісту, але прикріпив фотографію Адольфа Гітлера в лікарні.
MUCHAS GRACIAS DON ROMAN !!! pic.twitter.com/QnANPCtHyZ- NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) April 2, 2020
Знайшлися й ті, хто підтримав Зозулю. Вони похвалили його за реальні дії в цій важкій ситуації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив із потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф у 18 тисяч євро, а також був покараний частковим закриттям трибун на два найближчих домашніх матчі.
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