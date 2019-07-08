"Все підлаштовано": істерика Мессі викликала грандіозний скандал

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію за критику Американської федерації футболу (КОНМЕБОЛ).

Після матчу за третє місце Копа Америка-2019 проти збірної Чилі (2:1) Лео не з'явився на нагородженні команди бронзовими медалями, а потім звинуватив організаторів і суддів Кубка Америки в корупції.

"Я не пішов отримувати медаль, тому що ми не повинні бути частиною корупції і відсутності поваги. Ми заслуговували на більше, але нам не дали вийти в фінал. Футбол зруйнований. Бразилія виграє Кубок Америки? У цьому немає ніяких сумнівів. На жаль, думаю, що все підлаштовано для Бразилії", - заявив Мессі, якого цитує AS.

Ліонель Мессі

За образливі слова на адресу КОНМЕБОЛ Мессі може заробити дворічну дискваліфікацію. Якщо аргентинця дійсно відсторонять від матчів збірних, він пропустить відбіркові ігри до ЧС-2022 і не допоможе команді на Копа Америка-2020.

Нагадаємо, на Копа Америка-2019 збірна Аргентини дійшла до півфіналу, де програла бразильцям. Єдиним трофеєм Мессі у складі національної збірної залишається перемога на Олімпійських іграх 2008 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Динамо" допоміг збірній Бразилії виграти Копа Америка-2019.

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