"Все, до побачення!" Головний тренер України U-20 психонув після матчу чемпіонату світу з футболу

Головний тренер збірної України з футболу U-20 Олександр Петраков не стримався під час флеш-інтерв'ю після перемоги над командою Катару (1:0).

"Жовто-сині" завдяки цьому успіху гарантували собі вихід до 1/8 фіналу, проте наш наставник різко відреагував на репліку журналіста про те, що гра збірної сильно відрізнялася від стартової зі США.

Олександр Петраков

"Важка гра. Я знав, що вона такою буде. Дуже багато футболістів не встигли відновитися. Ми не так часто граємо такі ігри – ось у чому причина. Психологічно трохи не тягнемо. Ну давайте ми поїдемо з чемпіонату, раз вам не подобається. Все, до побачення!" – цитує Петракова Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту на ЧС-2019 з футболу молодіжна збірна України залишилася без основного захисника "Динамо".

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