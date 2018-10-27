Вражає: стала відома сума призових "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Європейська футбольна асоціація УЄФА оприлюднила суми призових клубів-учасників Ліги чемпіонів минулого сезону. Чемпіон України донецький "Шахтар" отримає від організації 29,4 млн євро.

Всього команди, які брали участь в найпрестижнішому клубному європейському турнірі заробили близько 1,5 млрд євро. З них найбільшу суму призових отримає переможець Ліги чемпіонів - мадридський "Реал" (88,6 млн). Італійська "Рома", сенсаційно вибила зі змагань каталонську "Барселону", отримала другий гонорар турніру - 83,8 млн, а замикає трійку лідерів за сумою призових в ЛЧ фіналіст турніру "Ліверпуль" - 81,2 млн, повідомляє ресурс Команда 1.

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Нагадаємо, що "Шахтар" успішно подолав груповий раунд Ліги чемпіонів, але в 1/8 фіналу не зміг обіграти "Манчестер Сіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL , донецький "Шахтар" розгромно поступився чемпіону Англії в третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів.