Вперше за 60 років: "Челсі" перевернув матч і вирвав перемогу у "Арсеналу"

Лондонський "Арсенал" в центральному матчі 20-го туру чемпіонату Англії з футболу поступився землякам з "Челсі". Зустріч на "Емірейтс" завершилась з рахунком (1:2).

"Челсі" пропустив вже на 13-й хвилині і більшу частину ігрового часу програвало, проте за 7 хвилин до кінця зустрічі зміг перевернути матч. Два голи Жоржиньо на 83-й і Абрахама на 87-й хвилинах принесли успіх підопічним Френка Лемпарда.

Арсенал - Челсі

Для канонірів це поразка стала четвертою поспіль на домашній арені. Раніше вони поступилися "Манчестер Сіті" (0:3) і "Брайтон" (1:2) в АПЛ і "Айнтрахту" (1:2) в Лізі Європи. Подібної серії поразок у "Арсенала" не було з грудня 1959 року – 60 років.

"Арсенал" продовжив серію без перемог до п'яти матчів, здобувши лише одну перемогу в п'ятнадцяти останніх іграх ( "Вест Хем" - 3:1 в 16-му турі).

Арсенал - Челсі

"Арсенал" – "Челсі" 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 13 Обамеянг, 1:1 – 83 Жоржиньо, 1:2 – 87 Абрахам.

Арсенал – Лено, Мейтленд-Найлз, Чемберс (Мустафі, 23), Давид Луїз, Озіл (Уіллок, 76), Гендузі, Торрейра, Нелсон (Пепе, 86), Ляказетт, Обамеянг, Сака.

Челсі – Аррісабалага, Аспілікуета, Зума, Томорі (Лемпті, 59), Емерсон (Жоржиньо, 34), Маунт, Ковачич (Хадсон-Одоі, 70), Вілліан, Канте, Рюдігер, Абрахам.

Попередження: Гендузі (10), Маунт (30), Канте (30), Рюдігер (34), Давид Луїз (47), Жоржина (55), Торрейра (73), Ляказетт (77), Мейтленд-Найлз (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 14-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" – " Вест Хем " був відзначений унікальною статистикою. Протягом усіх 90 з гаком хвилин гри футболісти "Челсі" не зробили жодного фолу.

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