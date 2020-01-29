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29 січня • оновлено в 22:00
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Офіційно: УПЛ оголосила про історичну подію на матчі "Динамо"

2.6т
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Вперше в історії українського футболу на матчі Прем'єр-ліги буде використана система відеодопомоги арбітрам (VAR).

Українська асоціація футболу (колишня ФФУ) випробує VAR у матчі 19-го туру "Динамо" – "Ворскла", який відбудеться 22 лютого на НСК "Олімпійський". Початок – 17.00.

"Після того, як "Динамо" й "Ворскла" узгодили між собою, що їх зустріч у 19-му турі пройде не 23 лютого, як планувалося спочатку, а 22-го числа, можна говорити про те, що саме цей матч стане першим історичним поєдинком УПЛ, на якому буде застосована система VAR", – цитує першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова пресслужба УАФ.

23 лютого VAR також буде задіяний на матчі "Шахтар" - "Десна", який розпочнеться о 17.00 на ОСК "Металіст".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше VAR в Україні було протестовано в матчі чемпіонату України серед 19-річних "Динамо" – "Карпати". У цій грі арбітр поставив пенальті після перегляду VAR.

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Автор
Максим Богданов
Тема
ФФУ
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Ворскла
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