Вперше в році! Ярмоленко забив фантастичний гол в Англії

Український футболіст лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився бомбезним ударом в 4-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

29-річний нападник вийшов з перших хвилин домашнього матчу проти "Норвіча" і на 56-й хвилині встановив остаточний рахунок 2:0.

Українець завдяки шикарному дриблінгу обіграв захисників і віддав пас на партнера. Той спробував прокинути далі в центр, м'яч знову повернувся до Андрія, і наш співвітчизник з льоту розстріляв голкіпера.

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Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Відзначимо, що це перший гол Ярмоленко в АПЛ в цьому році. Останній раз Андрій відзначився у вересні 2018 року, коли оформив дубль в матчі 5-го туру першості АПЛ проти "Евертона".

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018 го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

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