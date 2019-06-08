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Вперше в історії: збірна Росії з футболу встановила рекорд

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Збірна Росії з футболу в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино.

Вперше в історії: збірна Росії з футболу встановила рекорд

Ця перемога стала найбільшою для Росії за всю історію її виступів. Раніше рекордними були матчі, які завершилися з рахунком 7:0 – проти збірної Сан-Марино в 1995 році і проти команди Ліхтенштейну в 2015-му.

Покер оформив Артем Дзюба (31-я хвилина, з пенальті, 73-я, 76-я і 89-я), також відзначилися Федір Кудряшов (36-я), Антон Міранчук (41-я) і Федір Смолов (77-я і 83-а), а на 25-й хвилині захисник збірної Сан-Марино Мікеле Чеволі відправив м'яч у свої ворота.

Вперше в історії: збірна Росії з футболу встановила рекорд

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Росію можуть виключити з Ліги чемпіонів: названа причина

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

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Тема
Євро-2020
Місце
РосіяСаранськ
Тег
збірна Росії з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Помойная паРPaша - настолько ублюдoчное стадо - как их бездарная сборная, так и паскудный норот расеи. Просто противно от действий и поступков подобного сброда! Вдумайтесь - ничтoжества "переиграли" сборную страны, которую нa карте невозможно найти! Население этого государства - 33 000 человек!!! Тридцать три тысячи человек! Вдумайтесь в эти цифры! И теперь представьте всю ублюдoчность того, что здесь представляют как "вЯликую пАбеду"! Насколько нужно быть негодяем, настолько низко пасть - что бы вообще об этом говорить! Я презираю подонков из расеи! Это не люди. Это - не спортсмены! Это негодяи, способные издеваться над беспомощными - а потом страшно этим гордиться! Убить в спину, бить женщину, отобрать у беспомощного последнее...Вот в этом - вся расея! Эта страна-мародер. Это территориальное образование, заселенное одичалым скотом, считающим себя "норотом".
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"Россия шикарна!" В украине признали превосходство Российской сборной. ''Россия просто космос, болею за вас всей душой''.....''Братскую Россию с блестящей победой''.....''Жаль, что Россию и Украину разводят. Хотелось бы посмотреть как россияне имеют наших миллионеров, как шахтеры наше всу''.....Пишут в комментариях украинские пользователи сети.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Захаров Дмитрий, бредишь, паРАшник вонючий! Тупое животное катсап просто пистит! Пшел вон, ничтожество!
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