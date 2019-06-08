Вперше в історії: збірна Росії з футболу встановила рекорд

Збірна Росії з футболу в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино.

Ця перемога стала найбільшою для Росії за всю історію її виступів. Раніше рекордними були матчі, які завершилися з рахунком 7:0 – проти збірної Сан-Марино в 1995 році і проти команди Ліхтенштейну в 2015-му.

Покер оформив Артем Дзюба (31-я хвилина, з пенальті, 73-я, 76-я і 89-я), також відзначилися Федір Кудряшов (36-я), Антон Міранчук (41-я) і Федір Смолов (77-я і 83-а), а на 25-й хвилині захисник збірної Сан-Марино Мікеле Чеволі відправив м'яч у свої ворота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

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