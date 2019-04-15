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Вперше в історії: українського тренера виженуть із футболу за договірні матчі

2.3тЧитати матеріал російською

Під час розслідування договірних матчів в українському футболі під санкції потрапив відомий фахівець Олександр Севідов.

За інформацією ТК "Футбол", довічне відлучення від футболу чекає Олександра Севідова, який в 2018-му працював у ПФК "Суми", та президента клубу Ростислава Козаря. Офіційний вирок щодо Севідова та інших повинен бути оприлюднений найближчим часом.

Олександр Севідов

Олександр Севідов

Фото ФК "Маріуполь"

Севідов у минулому році працював тренером-консультантом у першоліговому ПФК "Суми", який є одним із фігурантів розслідування МВС України щодо проведення договірних матчів. Нещодавно Федерація футболу України на підставі результатів розслідування позбавила "Суми" професійного статусу, а також винесла низку покарань гравцям та функціонерам сумського клубу.

Олександра Севідова ще раніше пов'язували з участю в договірних матчах, а влітку 2018-го він опинився серед підозрюваних поліцією, у кого був проведений обшук. Найбільше підозр щодо роботи Севідова виникло після матчу "Іллічівець" (зараз "Маріуполь") — "Гірник-Спорт", результат якого пізніше був визнаний договірним, а керівництво "Гірника" покарало декількох футболістів. Севідов тоді працював головним тренером маріупольців.

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Останнім місцем роботи 29-річного фахівця, з січня по березень 2019-го, був болгарський ФК "Верея", колишнього власника якого (китаєць Ерік Мао) також тісно пов'язують із букмекерським бізнесом і договірними матчами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року ФФУ вже дискваліфікувала довічно за участь у договірних матчах декількох екс-футболістів донецького "Олімпіка".

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Теми
договірні матчіФФУ
Особа
Олександр Севідов
Теги
ФК МаріупольМВС
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Schuck Paula
Schuck Paula
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