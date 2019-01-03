Вперше в історії! Роналду встановив унікальний рекорд людства

Португальський форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який побив величезну кількість різноманітних рекордів на футбольному полі, цього разу встановив грандіозний рекорд у мережі інтернет.

Він став першою людиною на планеті, на сторінку якої в Instagram підписалися 150 мільйонів осіб.

Сторінка Роналду із рекордними показниками

Так, Роналду став абсолютним лідером в Instagram за кількістю підисників. На другому і третьому місцях — поп-співачки Селена Гомес (144,5 мільйона) і Аріана Гранде (141,3 мільйона).

Селена Гомес і Аріана Гранде

Серед спортсменів позначку понад 100 мільйонів підписників також подолали форвард ПСЖ Неймар (108,9 мільйона) і нападник "Барселони" Ліонель Мессі (105,1 мільйона).

Найпопулярнішим українським спортсменом в Instagram є боксер Василь Ломаченко, на якого підписані 1 мільйон 300 тисяч осіб.

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