Вперше в історії! Півфінал Кубка України з футболу завершився грандіозною сенсацією

Представник першої ліги вперше в історії України вийшов у фінал Кубка країни з футболу. "Інгулець" з смт Петрове Кіровоградської області в матчі 1/2 фіналу обіграв луганську " Зорю " (2:1).

Інгулець ua-football

На шляху до фіналу "Інгулець" крім луганчан пройшов два клуби Прем'єр-ліги: ФК "Маріуполь" та львівські "Карпати".

Всі ключові події зустрічі відбулися в першому таймі. Господарі зробили ставку на швидкий футбол і вже до 38-й хвилині вели 2:0.

На 15-й хвилині Балан обійшов Чеберка на фланзі, викотив під удар Запорожцю, який метрів із 9 пробив точно в нижній кут - 1:0.

А на 38-й Щедрий відправив "Зорю" в нокаут. 26-річний хавбек із Берислава виконав чудовий удар зі штрафного метрів із 35, м'яч відскочив від газону у воротарському і залетів у дев'ятку - 2:0.

Під завісу перших 45 хвилин підопічні Вернидуба змогли відквитати один гол, але на більше команда з Луганська виявилася нездатна.

"Інгулець" - "Зоря" 2:1

Голи: Запорожець 15 Щедрий 38 - Чеберко 45+1

"Інгулець": Ситников - Балан, Ковальов, Павлов, Синегуб - Лупашко - Сичинава (Піско 85), Запорожець, Клименко, Щедрий (Козак 79) - Мишуренко (Сула 74)

"Зоря": Луїс Феліпе - Тимчик (Кабан), В. Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Сілас, Арвеладзе - Караваєв, Ледньов (Громов 73), Луньов (Хомченовський 52) - Будковський

Попередження: Павлов 50, Ситников 88 - Арвеладзе 30

У фіналі команда з Петрово зіграє з переможцем пари "Дніпро-1" – "Шахтар", які почали свій матч о 18.30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України жорстко покарала футболіста "Динамо" Дениса Гармаша після чвертьфіналу Кубка країни з "Шахтарем".

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