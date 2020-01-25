Вперше! "Барселона" зазнала несподіваної поразки

Каталонська "Барселона" зазнала несподіваної поразки 0:2 в 21-му турі чемпіонату Іспанії з футболу. В гостях лідер Примери програв "Валенсії", що йде п'ятою в турнірній таблиці.

Валенсія - Барселона

Гості взагалі нічого не показали в атаці в першому таймі, в другому при першій-ліпшій можливості віддавали м'яч Мессі, що дуже завадило "Барсі" реалізувати свої можливості. "Валенсія" провела дуже грамотний матч, але могла забивати і більше.

Для "синьо-гранатових" ця поразка стала першою при новому тренері Кіке Сетьєнi. Раніше команда виграла два матчі, перемігши "Гранаду" (1:0) в Ла Лізі і "Ібіцу" (2:1) в Кубку Іспанії.

"Барса" залишилася на 1-му місці, проте "Реал Мадрид" у неділю, 26 січня, може обійти конкурента, якщо зіграє внічию або переможе "Вальядолід".

"Валенсія" – "Барселона" 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 48, автогол Альба, 2:0 – 77 Максі Гомес.

Валенсія – Доменек, Гайя, Гарай, Габріел Пауліста, Васс, Солер (Собріно, 90), Ферран Торрес, жоффрей кондогбіа, Коклен, Гамейро (Родріго, 59), Максі Гомес (Коста, 80).

Барселона – тер Штегон, Умтіті, Піке, Серджіо Роберто, Альба, де Йонг (Ракітіч, 85), Бускетс, Артур (Відаль, 56), Фаті (Кольядо, 85), Мессі, Грізманн.

Попередження: Піке (10), Умтіті (43), Бускетс (52), Коклен (54).

Валенсія - Барселона

Валенсія - Барселона

Валенсія - Барселона

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року "Барселона" зіграла внічию з мадридським "Реалом" в 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу. 243-е за рахунком Ель-Класіко завершилось з рахунком 0:0.

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