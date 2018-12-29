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''Воюють за країну'': футболіст "Динамо" підтримав українських солдатів

10.4тЧитати матеріал російською

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко розповів про момент у житті, який круто змінив його погляди. Перед зимовою відпусткою футболіст збірної України відвідав військовий госпіталь.

"Після цього походу у мене змінився погляд на життя. Так, у мене болять ноги після гри, а деякі люди взагалі не можуть ходити. Я поміняв щось в собі після побаченого ... Люди воюють за країну, за людей, зокрема, за мене, щоб я міг по вулиці спокійно ходити", - розповів Миколенко в інтерв'ю порталу Footboom.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

ФК Динамо Київ

Новини
''Злякався, вистрілив'': Вернидуб відверто розповів, як покидав окупований Луганськ

9 грудня футболісти "Динамо" Артем Бесєдін, Георгій Бущан, Артем Шабанов, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко разом з представниками фан-руху провідали поранених бійців в Головному військовому клінічному госпіталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб різко висловився про відносини з Росією. Український фахівець не розуміє, як можна дружити з агресором.

Особа
Віталій Миколенко
Тег
ФК Динамо Київ
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Петришин Роман
Петришин Роман
Молодці, так тримати!
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