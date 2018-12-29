''Воюють за країну'': футболіст "Динамо" підтримав українських солдатів

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко розповів про момент у житті, який круто змінив його погляди. Перед зимовою відпусткою футболіст збірної України відвідав військовий госпіталь.

"Після цього походу у мене змінився погляд на життя. Так, у мене болять ноги після гри, а деякі люди взагалі не можуть ходити. Я поміняв щось в собі після побаченого ... Люди воюють за країну, за людей, зокрема, за мене, щоб я міг по вулиці спокійно ходити", - розповів Миколенко в інтерв'ю порталу Footboom.

Віталій Миколенко ФК Динамо Київ

9 грудня футболісти "Динамо" Артем Бесєдін, Георгій Бущан, Артем Шабанов, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко разом з представниками фан-руху провідали поранених бійців в Головному військовому клінічному госпіталі.

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