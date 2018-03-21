Воротаря "поставили на паузу" і він пропустив найбільш курйозний гол у кар'єрі

Голкіпер бразильського футбольного клубу "Сан-Каетано" Енокі Паес став справжньою зіркою інтернету після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Пауліста проти "Сан-Паулу". Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "Сан-Паулу", а один з голів виявився повністю на совісті воротаря.

На 17-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 захисник віддав пас Паесу, але той замість того, щоб швидко вибити шкіряну сферу у поле, немов "став на паузу". Така помилка коштувала йому пропущеного м'яча.

За сумою двох матчів "Сан-Паулу" переміг суперника з рахунком 2:1. "Сан-Паулу" став першим півфіналістом турніру. Інші учасники півфіналу визначаться в ніч з 21 на 22 березня.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що італійський воротар розсмішив вболівальників курйозним трюком під час матчу.