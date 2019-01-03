Воротарю збірної України приготували підставу в "Реалі"

Голкіпер національної збірної Андрій Лунін, який перебуває в оренді в "Леганесі", міг повернутися в мадридський "Реал". Однак конкурент на позицію українського воротаря Кейлор Навас передумав залишати столичну команду.

Кілька днів тому костариканський футболіст на своїй сторінці в Instagram запостив фото з уболівальниками королівського клубу, підписавши його "Спасибі за все". Журналісти розцінили цей жест як прощання з "Реалом", та в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "вершкові" не відпустили Наваса. Воротар підписав угоду з "бланкос" іще на один рік. Таким чином, до червня 2021 року костаріканець захищатиме кольори "Реала", повідомляє Marca.

Кейлор Навас Real Madrid CF

Раніше Навас був незадоволений відсутністю ігрової практики після покупки голкіпера Тібо Куртуа. Костариканський воротар вважав це проявом неповаги, адже він разом із командою здобув три поспіль трофеї Ліги чемпіонів.

Підписання нового контракту робить повернення Луніна до "Реалу" менш імовірним, та й позиція третього воротаря клубу є не такою привабливою для українця.

Андрій Лунін realmadrid.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", збирається до кінця сезону залишитися в "Леганесі", де зараз виступає на правах оренди.