Воротар збірної України відбив пенальті в матчі з "Атлетіко"

Голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін отримав шанс зіграти в основі своєї команди проти одного лідерів Ла Ліги мадридського "Атлетико". У другому таймі воротар збірної України відбив пенальті від Сауля, проте не зумів впоратися з добиванням.

На 50-й хвилині захисник "Леганеса" Кеннет Омеруо сфолив на супернику у власному штрафному, а арбітр вказав на 11-метрову позначку.

Андрій Лунін CD Leganes

Стандарт взявся виконувати Сауль, проте його удар Лунін потягнув, відбивши снаряд перед собою. На жаль для "Леганеса", футболіст "Атлетико" виявився першим на м'ячі і на добиванні не залишив шансів нашому голкіперу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь мадридської команди, а гол Сауля став єдиним у цій зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер Андрій Лунін потрапив в десятку найдорожчих молодих футболістів чемпіонату Іспанії за даними порталу transfermarkt.de. Воротар "Реала", який на правах оренди виступає за "Леганес", розташувався на сьомому місці.

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