МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Воротар збірної України відбив пенальті в матчі з "Атлетіко"

2.1тЧитати матеріал російською

Голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін отримав шанс зіграти в основі своєї команди проти одного лідерів Ла Ліги мадридського "Атлетико". У другому таймі воротар збірної України відбив пенальті від Сауля, проте не зумів впоратися з добиванням.

На 50-й хвилині захисник "Леганеса" Кеннет Омеруо сфолив на супернику у власному штрафному, а арбітр вказав на 11-метрову позначку.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

CD Leganes

Новини
''Ми в нього вкладаємо'': тренер "Леганеса" висловився про долю Луніна

Стандарт взявся виконувати Сауль, проте його удар Лунін потягнув, відбивши снаряд перед собою. На жаль для "Леганеса", футболіст "Атлетико" виявився першим на м'ячі і на добиванні не залишив шансів нашому голкіперу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь мадридської команди, а гол Сауля став єдиним у цій зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер Андрій Лунін потрапив в десятку найдорожчих молодих футболістів чемпіонату Іспанії за даними порталу transfermarkt.de. Воротар "Реала", який на правах оренди виступає за "Леганес", розташувався на сьомому місці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Атлетіко МадридЛеганес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги