Воротар збірної України розповів, як його оштрафувало "Динамо"

Воротар "Динамо" Денис Бойко зізнався, що після відвідування ресторану в 2011 році отримав дуже значний штраф.

"Це була велика сума. Це був значний штраф навіть на сьогоднішній день. Можна було купити автомобіль", – сказав Бойко.

Голкіпер збірної України згадав всі подробиці скандалу.

"Клуб оштрафував, бо після того, як ми з молодіжною збірною України пройшли на чемпіонат Європи, обіграли голландців, ми всі разом посиділи в ресторані. Все це було в збірній, але до цього в "Динамо" нас попереджали. У нас була низка невдалих матчів, нас попереджали, щоб ми після 12:00 ніде не гуляли і дотримувалися режиму. Через 2-3 дні у нас була гра з "Карпатами". Нас президент і тренери попередили. Як у клубі дізналися – не знаю, мене це найменше турбує. Наступного дня я повернувся в клуб, мене оштрафували, перевели в дубль навіть на певний час", – заявив Бойко Youtube-каналу "Зе Інтерв'юер".

Спортсмен зізнався, що ця ситуація багато чому його навчила.

"Мене оштрафував клуб. Я повністю згоден з цим штрафом і ніяких образ. Це було все правильно. Моя помилка. Для мене саме ця ситуація була найбільшим уроком в житті, з якого я зробив висновки. Далі я не продовжував. Припустився помилки з молодості, яка стала знаковою в моєму житті щодо поведінки і ставлення до футболу", – підсумував Бойко.

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Нагадаємо, що 13 грудня Бойко на підвищених тонах поспілкувався з фанатами київської команди після матчу шостого туру Ліги Європи проти "Лугано" (1:1).

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