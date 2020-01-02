Воротар збірної України потрапив у топ-10 в світі незвичайного рейтингу

Голкіпер "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів у віці 35 років і старше.

Так, популярний авторитетний портал Transfermarkt на даний момент оцінює нашого воротаря в 2,5 млн євро. Серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожче Пятова є тільки сім виконавців, а з воротарів даної вікової категорії він поступається лише словенському колезі з "Інтера" Саміру Хандановичу, повідомляє Zbirna.com.

Андрій Пятов

Топ-10 найдорожчих футболістів світу, які народилися до 1985 року

1. Тьагу Сілва (захисник ПСЖ, 22.09.1984) – 6 млн євро

2. Самір Ханданович (голкіпер "Інтера", 14.07.1984) – 6 млн євро

3. Джорджо К'єлліні (півзахисник "Ювентуса", 14.08.1984) – 5 млн євро

4. Андрес Іньєста (півзахисник "Віссел Кобе", 11.05.1984) – 4 млн євро

5. Сантьяго Касорла (півзахисник "Вільярреала", 13.12.1984) – 4 млн євро

6. Франк Рібері (півзахисник "Фіорентини", 07.04.1983) – 4 млн євро

7. Златан Ібрагімович (нападник "Мілана", 03.10.1981) – 3,5 млн євро

8. Марселіньо (півзахисник "Лудогорця", 24.08.1984) – 2,5 млн євро

9. Андрій Пятов (голкіпер "Шахтаря", 28.06.1984) – 2,5 млн євро

10. Карлос Санчес (півзахисник "Сантоса", 02.12.1984) – 2,5 млн євро

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що голкіпер збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін змінить клуб в зимове трансферне вікно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА включив українця в топ головних талантів європейського футболу.

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