Воротар збірної Франції повторив ляп Філімонова і втратив свідомість від болю

Воротар збірної Франції англійського "Тоттенхема" Уго Льоріс пропустив курйозний гол і отримав перелом руки.

Льоріс в матчі восьмого туру Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Брайтона" не зумів утримати м'яч, який по дузі летів до нього в руки і не становив жодної гольової небезпеки.

Льоріс впав і почав корчитися від болю. Медики вибігли на поле і почали приводити непритомного футболіста до тями. Потерпілому дали кисень. Однак це не допомогло і воротаря замінили.

Француз кричав від болю, коли покидав поле на ношах. Йому вкололи знеболююче і відвезли в лікарню.

Подібний ляп допустив голкіпер збірної Росії Олександр Філімонов в матчі відбору Євро-2000 проти України. Після удару Шевченка росіянин вийшов з рамки і спробував зловити м'яч, але впав і впустив його прямо за лінію.

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