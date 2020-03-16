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17 березня • оновлено в 00:03
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Воротар "Мілана" розповів про жахливу ситуацію через коронавірус

1.3т
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Боснійський голкіпер англійського "Борнмута", який виступає за "Мілан" на правах оренди, Асмір Беговіч назвав жахливою ситуацію з пандемією коронавірусу.

"Хвороба боляче вдарила по країні. Я співчуваю її жителям, які зіткнулися з безліччю смертей і випадків зараження. Зараз я бачу, як мої колеги, гравці інших команд, теж стають жертвами вірусу, і це схоже на якийсь жах. Залишається лише сподіватися, що він незабаром закінчиться", – цитує слова Беговіча видання Mirror.

Асмір Беговіч

Асмір Беговіч

Він також розповів про обстановку в самому Мілані, порівнявши те, що він бачить, із фільмами про апокаліпсис.

"На вулицях безлюдно. Відкриті тільки супермаркети. Ви можете лише придбати трохи їжі, а потім відправляєтеся додому. Це божевілля! Величезне місто повністю порожнє, як у кіно. Я ніколи не бачив нічого подібного, і думаю, що люди не до кінця усвідомлюють, як тут погано", – додав голкіпер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про ситуацію з коронавірусом в Італії висловлювалися дружина півзахисника збірної України Руслана Малиновського Роксана і лідер нашої волейбольної команди, який виступає за італійську "Перуджу", Олег Плотницький.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія Мілан
Тег
ФК Мілан
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