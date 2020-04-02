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2 квітня • оновлено в 12:57
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Воротар "Динамо" розповів, як обматюкав колишнього партнера під час матчу з "Шахтарем"

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Воротар київського "Динамо" Денис Бойко розповів, як обматюкав свого колишнього партнера по команді Жуніора Мораеса.

У травні 2019 року в протистоянні з донецьким "Шахтарем", кольори якого захищає нині бразильський нападник, Бойко вдалося відбити пенальті від суперника на 90-й хвилині гри. Цей момент дозволив динамівцям уникнути поразки, що й викликало емоції голкіпера киян.

Денис Бойко

Денис Бойко

"Динамо" Київ від Шурика

"Крикнув йому якийсь матюк. Вже не пам'ятаю. Гукнув на радощах, на емоціях. Чи тиснемо ми йому руку перед грою? Кожен робить так, як хоче. Перші пару разів команда не тисла йому руки. А далі все залежить від кожного. хто з ним спілкується, хтось ні. Я – ні", – цитує Бойка "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко зробив несподіване зізнання про відносини з гравцями "Динамо".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Денис Бойко Жуніор Мораес
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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