Воротар "Динамо" розповів, як його вилаяв арбітр на матчі Ліги Європи

Георгій Бущан згадав про ігри у Мальмьо та Копенгагені. "Динамо" Київ від Шурика

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан заявив, що в одному з матчів Ліги Європи йому дісталося від арбітра.

Футболіст намагався звернути увагу судді на поведінку ультрас суперника, які закидали динамівця сторонніми предметами, але у відповідь рефері лише відмахнувся.

"Можу сказати, що, коли поруч трибуни, на яких вболівальники суперника, багато чого залишається за кадром. У нас би на це звертали увагу, а в Європі не сильно. В мене особисто і в Копенгагені, і в Мальмьо прилітали скляні пляшки. Був випадок , коли прилетів кросівок. Ми показували пляшку судді. У підсумку цього не було в ефірі, а суддя подивився і сказав: "Викинь пляшку нахр*н і не чіпай мене!" – заявив Бущан для передачі "Підкаст динамівця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" увійшли до списку найкращих команд в історії Ліги чемпіонів.