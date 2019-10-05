Воротар "Динамо" розповів про атмосферу в роздягальні після гри в Лізі Європи

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан зізнався, що нічийний результат з "Лугано" не вплинув на атмосферу в роздягальні команди.

"Цей результат зовсім не зіпсував настрій в роздягальні команди. Зіграли внічию - нічого страшного. У нас достатньо ігор в Лізі Європи, і я думаю що ми доб'ємося своєї мети в ЛЄ. Що пообіцяти уболівальникам? Обіцяти нічого не буду, а сказати хочу, що я на кожному тренуванні працюю і будуть робити все, щоб порадувати українських шанувальників "Динамо", - заявив Бущан в ефірі клубного телебачення "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Лугано" - "Динамо" завершився з рахунком 0:0. Перед поєдинком на київських фанатів було скоєно напад.

Георгію Бущану довелося екстрено замінити Дениса Бойка, який отримав травму перед самим початок матчу.

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