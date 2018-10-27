''Вони втратили'': стало відомо про ''звірства'' в "Зорі"

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов застосував санкції до футболістів своєї команди через незадовільні результати. Гравці луганського клубу втратили в зарплаті.

"Після нічиєї з "Львовом" за підсумками місяця, я їх оштрафував. Якщо вони будуть продовжувати так грати, в цьому місяці теж буде штраф. Не кажу на скільки. За підсумками цього місяця теж цілком ймовірно, що втратять в зарплаті", - прокоментував ситуацію в клубі генеральний директор "Зорі" в інтерв'ю FootballHub.

Рафаїлов дорікнув гравців у відсутності самовіддачі на полі.

"Це катастрофа. Не можу пояснити, чому це відбувається. Ми грали в єврокубках. Незважаючи на те, що ми не досягли результату, футбол був якісний. Чому в "Маріуполі" так не зіграли, я не знаю. Не можу зрозуміти. Я зустрічався з тренерами, з усіма разом і окремо, з багатьма футболістами, щоб дізнатися причину такого небажання боротися і віддаватися в кожному матчі. Не розумію. Все опускають голову нижче колін і мовчать ", - висловив своє невдоволення функціонер.

Нагадаємо, що "Зоря" програла "Маріуполю" в 12-му турі української Прем'єр-ліги.

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