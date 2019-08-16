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"Вони туди лізуть!" Ексфорвард "Динамо" розкрив "страшну" правду про тренерів

2.4т Читати матеріал російською

Відомий у минулому нападник "Динамо" Олег Саленко розповів про тренерську роботу. Він пояснив тенденцію, що багато нинішніх наставників не грали на високому рівні в якості футболістів.

"Чесно? Я не знаю навіть як звуть нового тренера "Шахтаря". Це я умовно так говорю. Хто він взагалі такий? Ну був десь помічником. І що? Тепер він знає футбол краще Саленка? Скажу ось що. Тренерів без футбольного минулого буде ще більше. У нас є курси тренерів, ну там, де атестацію отримують. Колишніх футболістів взагалі немає", - зазначив Саленко в інтерв'ю виданню "Трибуна".

Олег Саленко

Олег Саленко

dynamo.kiev.ua

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Розкрито деталі контракту нового головного тренера "Динамо"

49-річний екс-форвард пояснив, чому новачки без футбольного минулого котируються вище тих, хто грав у футбол і знає кухню зсередини.

"Вони туди лізуть. Їм це цікаво. А моєму поколінню ці курси взагалі до одного місця. Ми вже все знаємо і у нас немає мотивації. Я на тих курсах був взагалі один день, коли тренерську ліцензію отримував. І отримав! Почав щось розповідати, але мене швидко заткнули. Сунули диплом - йди, мовляв, з Богом", - розповів Саленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня "Динамо" оголосило про призначення Олексія Михайличенка новим головним тренером.

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Особа
Олег Саленко
Місце
Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И вот это тупое создание тренер! Без мозга, но с дипломом! И ваты полная башке - истинный Кацaп!
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