"Вони об'єднуються з убивцями": відомі письменники про українців на ЧС-2018

14 червня в Росії стартує Чемпіонат світу з футболу. За інформацією віце-спікера України Ірини Геращенко, близько 5 тисяч українців мають намір виїхати до країни-агресора, щоб взяти участь у цьому спортивному святі.

Як Україні слід вчиняти з такими громадянами? Карати? Перевиховувати? Перевіряти на поліграфі після повернення з РФ на випадок, якщо вони були завербовані ворожими спецслужбами? Відправляти на війну? Чи слід повністю заборонити виїзд громадян України до Росії?

Своєю думкою з цього приводу з OBOZREVATEL поділилися українські письменники Юрій Винничук та Оксана Забужко.

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ЮРІЙ ВИННИЧУК: Вони їдуть у левову пащу, когось обов'язково посадять

- Як, на вашу думку, слід чиняти з такими людьми? Чи заслуговують вони на покарання?

- Я не знаю, чи можна їх за щось покарати. Але нехай їдуть. Когось із них обов'язково звинуватять у шпигунстві і посадять, а ми тут будемо шукати, на кого їх обміняти.

Я не розумію, як можна їхати в Росію. Це небезпечно. Ми ж бачимо, скільки випадків безглуздого звинувачення українців, які потрапили до РФ.

За винятком Сенцова та інших, кого заарештували у Криму, я не вважаю, що за всіх інших ми маємо якось особливо переживати через те, що вони виїхали в Росію. Вони знали, куди їдуть. Вони їдуть у левову пащу, і ми повинні тут за них боротися?

Думаю, це люди, для яких немає нічого святого.

- Вони аполітичні чи ва*ні?

- Одне не виключає іншого. Можна бути аполітичним і водночас ва*ником. Хоча, можливо, вони мають якісь почуття до Росії. У нас є етнічні росіяни. Тому цікаво дізнатися, хто саме їде.

- Що ви думаєте про небезпеку, яку вони можуть являти для України, коли повернуться? Адже когось із них може завербувати та сама ФСБ.

- Звісно. Це може бути. Наприклад, серед тих, хто працює на якихось цікавих для Росії українських підприємствах або у військових підрозділах.

Очевидно, що ФСБ матиме повну картину: хто їде, навіщо їде і вибере собі тих, хто їм потрібен.

Взагалі, я вважаю, що не можна випускати тих, хто працює в оборонці або якось інакше пов'язаний з військовою сферою.

- Як у такому випадку слід чинити Україні? Можливо, слід перевіряти цих людей на поліграфі після повернення з Росії?

- Їх дуже багато, щоб перевірити всіх на поліграфі. Але я думаю, що наші служби теж вміють вирахувати тих, хто може бути потенційно цікавим для ФСБ.

І, можливо, провести якусь бесіду з цими людьми.

- Чи вважаєте ви, що Україні слід на законодавчому рівні заборонити виїзд своїх громадян в РФ?

- Тут є одна проблема. У нас традиційно, ще з радянських часів, коли Росія успішно викачала весь газ і всю нафту з Західної України, жителі цих регіонів дуже часто їздять у Тюмень, в Магадан і так далі - і роками працюють на тих вишках.

І справа не в тому, що вони не патріоти. У них немає іншого способу заробити на життя. Фахівці з нафти і газу в Україні практично не потрібні, тому вони можуть докласти свої зусилля тільки в РФ.

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ОКСАНА ЗАБУЖКО: 5 тисяч гною колаборації

- Моя позиція тут така: якщо там з ними щось станеться, мені їх не буде шкода. Крапка.

- Чи слід якимось чином перешкоджати цьому?

- Послухайте, люди їдуть на футбол на територію країни, яка на їхній території вбиває їхніх співвітчизників. Ну не ідіоти ж вони - вони повноцінні люди, раз вони змогли самостійно купити квиток.

Тим самим вони демонструють, що вони солідаризується із вбивцями, а не з убитими. Не з їхніми убитими співвітчизниками, а з тими загарбниками, які їхніх співвітчизників вбивають.

Як ви збираєтеся перешкоджати і цій ситуації? Чемодан, вокзал, Росія. Хай пакують валізи.

- Але вони повернуться. Ви не вважаєте, що такі люди становлять небезпеку для України?

- Звичайно, становлять небезпеку. Але є дуже великий відсоток людей, які становлять небезпеку, і далеко не тільки серед футбольних фанатів.

Це і є гібридна війна, і будь-яка інша війна. За будь-якої війни є відсоток, і досить великий, і дезертирів, і колаборантів. Скільки воювало в армії Власова? Близько мільйона людей.

Що нам робити? Мобілізуватися на всіх ділянках, на всіх фронтах, і розуміти, що війна не тільки десь в АТО, де стріляють. Скрізь стріляють, на кожному кроці. Обстрілюють мізки, і це теж частина війни.

Треба вивчати Сунь Цзи "Мистецтво війни", до речі, видане українською мовою. Ще Клаузевіца можна перекласти й видати. Тобто треба міняти погляд на всі ці справи, а не зводити війну до АТО, як це робиться в нас у новинах. Треба говорити про війну грамотно і адекватно.

Так, це люди, у яких, що називається, немає війни. Це ті, хто будь-якої миті готові зрадити, готові відкрити ворота ворогу. Це люди, які є тим самим вічним гноєм. Тут немає нічого екстраординарного, чого не було б в історії людства. Просто у нас про таке не говорять.

У нас погано висвітлюється війна. Значною мірою вона висвітлюється в інтересах противника, а не в наших інтересах.

Тому те, що ці 5 тисяч засвітилися як гній колаборації - дуже хороший привід поговорити про те, що війна у нас під ліжком.

- Можливо, їм слід нагадати про те, що у нас війна, і відправити їх воювати на Донбас?

- Чого це їх відправляти на Донбас, якщо вони їдуть в Росію? Ви хочете, щоб вони звідти перейшли на бік ворога?

Ви говорите абсолютні дурниці. АТО - це що, дисциплінарне покарання? У АТО захищають свою країну. А ви їм пропонуєте захищати свою країну не як громадянський обов'язок, а як дисциплінарне покарання за погану поведінку?

Це вже зовсім якийсь дитячий садок.