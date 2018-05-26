"Вони божевільні": фанати "Ліверпуля" зізналися, чим здивував Київ

Вболівальники "Ліверпуля", які приїхали в столицю України на фінал Ліги чемпіонів, зізналися, що були вражені київськими таксистами і цінами на перевезення.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

"Українська поліція ок, але водії таксі просто божевільні. Ціни? Дорого. 20 фунтів. Ми платимо такі гроші хіба що в Ліверпулі", - заявив один з фанатів в інтерв'ю ObozТВ.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.

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