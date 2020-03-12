Вольфсбург - Шахтар: дивитися онлайн матч плей-офф Ліги Європи

Якщо в 1/16 плей-офф Ліги Європи "Шахтар" боровся з незбалансованою та сумбурною "Бенфікою", то тепер "гірники" зустрінуться з прагматичним "Вольфсбургом". Перший їхній матч пройде 12 жовтня в Німеччині.
"Вольфсбург" хоч і не став "солодким" жеребом для "Шахтаря", але й непрохідним суперником теж не є. В іграх з "Бенфікою" команда Луїша Каштру показала, що зараз готова зламувати найрізноманітнішу оборону та витягувати матчі на характері, а "вовки" явно не є "міцним горішком". Але з іншого боку у німців досить рівня, щоб з самого початку (та ще й на своєму полі) повести гру за своїм сценарієм та першим вразити ворота Пятова, змусивши "Шахтар" наздоганяти. Хоча зараз для "Вольфсбурга" перевага свого поля сильно нівелюється - матч пройде при порожніх трибунах через застереження коронавируса.
ФК "Шахтар"
shakhtar.com
До того ж варто враховувати, що "Шахтар" на цей матч втратив основного руйнівника (та й взагалі багато в чому системоутворюючого гравця центру поля) - Тараса Степаненка, який був змушений робити операцію на коліні. Також донеччани не зможуть розраховувати на флангового хавбека Соломона, а під питанням поки знаходяться Коваленко, Марлос і Алан Патрік - важливі гравці півзахисту.
У "Вольфсбурга" ж через травми не зіграють захисник Вілліам та півзахисник Гілявогі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Вольфсбург" - "Шахтар", який розпочнеться 27 лютого на "Фольксваген-Арена" о 22:00 за київським часом.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"
ЛІГА ЄВРОПИ. 1/8 ФІНАЛУ
Вольфсбург (Німеччина). "Фольксваген-Арена". 22:00
Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 0:0
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Матч ще не розпочався
ДЕ ДИВИТИСЯ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"
Подивитися в прямому ефірі перший матч "Шахтаря" в 1/8 фіналу ЛЄ можна буде на українському телеканалі "Футбол 1". Також трансляцію можна знайти в інтернеті на російському "Матч! Футбол 3" і білоруському "Білорусь 5".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"
У першому матчі цієї пари букмекери особливо не виділяють фаворита, віддаючи господарям лише невелику перевагу - коефіцієнт на їх перемогу дорівнює 2,30. На "Шахтар" же пропонують поставити з коефіцієнтом 3,20, а нічия котирується цифрами 3,40.
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ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"
Обслужить гру в Німеччині словенська бригада арбітрів на чолі з відомим Даміром Скоміною. Допомагати на лініях йому будуть Юрі Прапротнік і Роберт Вукан (обидва - Словенія).
🔥 Ми зробили перший крок до мрії і готові йти далі!- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 7, 2020
⚒ Підтримайте "Шахтар" в матчі з "Вольфсбургом" 19 березня в Харкові! 💥
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👏🏻 # Україна, йдемо далі разом! pic.twitter.com/YI6pJJLjrm
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"
Олівер Гласнер, головний тренер "Вольфсбурга":
– Наша мета – пройти до наступного раунда. Звичайно неприємно грати за порожніх трибун, але ми не можемо вплинути на ці обставини. Ми хотіли б, щоб ситуація склалася по-іншому, але на даний момент потрібно розуміти, що це найкраще рішення. "Шахтар" – дуже хороша команда, яка має неймовірну атаку. У них є гравці, які роками грають на найвищому рівні. Нам буде дуже складно в обороні. Я також очікую, що "Шахтар" буде грати компактно
Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":
– Всі, хто прилетів з нами, абсолютно готові. Виберемо найкращий варіант складу з можливих. Має бути дуже складна боротьба. "Вольфсбург" виступає в Бундеслізі, одній з топ-п'яти ліг Європи. Щоб досягти позитивного результату, потрібно бути на високому рівні. Ми розуміємо, що раунди плей-офф складаються з двох матчів і завтра ще нічого не вирішиться, адже це тільки перша частина.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
"Вольфсбург" (4-3-3): Кастеелс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отава - Арнольд, Шлагер, Герхардт - Мехмеді, Вегхорст, Брекало
"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Маркос Антоніо, Алан Патрік - Тітці, Марлос, Тайсон - Мораес
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