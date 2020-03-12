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12 березня • оновлено в 05:02
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Вольфсбург - Шахтар: дивитися онлайн матч плей-офф Ліги Європи

1.1т
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Якщо в 1/16 плей-офф Ліги Європи "Шахтар" боровся з незбалансованою та сумбурною "Бенфікою", то тепер "гірники" зустрінуться з прагматичним "Вольфсбургом". Перший їхній матч пройде 12 жовтня в Німеччині.

"Вольфсбург" хоч і не став "солодким" жеребом для "Шахтаря", але й непрохідним суперником теж не є. В іграх з "Бенфікою" команда Луїша Каштру показала, що зараз готова зламувати найрізноманітнішу оборону та витягувати матчі на характері, а "вовки" явно не є "міцним горішком". Але з іншого боку у німців досить рівня, щоб з самого початку (та ще й на своєму полі) повести гру за своїм сценарієм та першим вразити ворота Пятова, змусивши "Шахтар" наздоганяти. Хоча зараз для "Вольфсбурга" перевага свого поля сильно нівелюється - матч пройде при порожніх трибунах через застереження коронавируса.

ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар"

shakhtar.com

До того ж варто враховувати, що "Шахтар" на цей матч втратив основного руйнівника (та й взагалі багато в чому системоутворюючого гравця центру поля) - Тараса Степаненка, який був змушений робити операцію на коліні. Також донеччани не зможуть розраховувати на флангового хавбека Соломона, а під питанням поки знаходяться Коваленко, Марлос і Алан Патрік - важливі гравці півзахисту.

У "Вольфсбурга" ж через травми не зіграють захисник Вілліам та півзахисник Гілявогі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Вольфсбург" - "Шахтар", який розпочнеться 27 лютого на "Фольксваген-Арена" о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"

ЛІГА ЄВРОПИ. 1/8 ФІНАЛУ

Вольфсбург (Німеччина). "Фольксваген-Арена". 22:00

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"

Подивитися в прямому ефірі перший матч "Шахтаря" в 1/8 фіналу ЛЄ можна буде на українському телеканалі "Футбол 1". Також трансляцію можна знайти в інтернеті на російському "Матч! Футбол 3" і білоруському "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"

У першому матчі цієї пари букмекери особливо не виділяють фаворита, віддаючи господарям лише невелику перевагу - коефіцієнт на їх перемогу дорівнює 2,30. На "Шахтар" же пропонують поставити з коефіцієнтом 3,20, а нічия котирується цифрами 3,40.

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ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"

Обслужить гру в Німеччині словенська бригада арбітрів на чолі з відомим Даміром Скоміною. Допомагати на лініях йому будуть Юрі Прапротнік і Роберт Вукан (обидва - Словенія).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ВОЛЬФСБУРГ" - "ШАХТАР"

Олівер Гласнер, головний тренер "Вольфсбурга":

– Наша мета – пройти до наступного раунда. Звичайно неприємно грати за порожніх трибун, але ми не можемо вплинути на ці обставини. Ми хотіли б, щоб ситуація склалася по-іншому, але на даний момент потрібно розуміти, що це найкраще рішення. "Шахтар" – дуже хороша команда, яка має неймовірну атаку. У них є гравці, які роками грають на найвищому рівні. Нам буде дуже складно в обороні. Я також очікую, що "Шахтар" буде грати компактно

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Всі, хто прилетів з нами, абсолютно готові. Виберемо найкращий варіант складу з можливих. Має бути дуже складна боротьба. "Вольфсбург" виступає в Бундеслізі, одній з топ-п'яти ліг Європи. Щоб досягти позитивного результату, потрібно бути на високому рівні. Ми розуміємо, що раунди плей-офф складаються з двох матчів і завтра ще нічого не вирішиться, адже це тільки перша частина.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Вольфсбург" (4-3-3): Кастеелс - Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отава - Арнольд, Шлагер, Герхардт - Мехмеді, Вегхорст, Брекало

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Маркос Антоніо, Алан Патрік - Тітці, Марлос, Тайсон - Мораес

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Автор
Олекса Вітер
Теми
Коронавірус Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ФК Шахтар ФК Вольфсбург
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