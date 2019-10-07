Влада Великобританії готує для Мессі жорстоке покарання

Ліонель Мессі ризикує отримати заборону на в'їзд до Великобританії. Капітан "Барселони" може більше ніколи не зіграти за свій клуб проти англійських команд на території туманного Альбіону.

Причинами такої неприємності для аргентинського форварда може стати вихід Великобританії з Євросоюзу, а також судимість аргентинця за податкові злочини в Іспанії.

Ліонель Мессі

Лео умовно засуджений на 21 місяць позбавлення волі за махінації з податками. Завдяки іспано-аргентинському паспорту Мессі має право в'їжджати до Великобританії з умовним терміном, але, як повідомляє The Sun, після завершення процесу Брексіта поблажок для громадян ЄС більше не буде. Відвідування Британських островів для Лео виявиться незаконним.

Lionel Messi Could be Banned From Entering the UK For Champions League Due to Brexit https://t.co/UTOmaIwCyc pic.twitter.com/5WLcuUNDCs - Sikanti.comm (@ Mirge16) 7 жовтня 2019 р

Ліонель ризикує втратити можливість подорожувати зі своїм клубом на матчі Ліги чемпіонів у Великобританію і грати з британськими збірними на виїзді за національну команду Аргентини.

Можливий вихід у подібній ситуації для п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" – спеціальне рішення УЄФА.

Відзначимо, що Ліонель Мессі в неділю, 6 жовтня забив перший гол у сезоні, відзначившись у матчі "Барселона" – "Севілья" (4:0). Цей матч став першим для Мессі з початку літа, який він провів від першої до останньої хвилини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі виступив із несподіваною заявою щодо трансферу Неймара в "Барселону".

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