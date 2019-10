Влада Великобританії готує для Мессі жорстоке покарання

Ліонель Мессі ризикує отримати заборону на в'їзд до Великобританії. Капітан "Барселони" може більше ніколи не зіграти за свій клуб проти англійських команд на території туманного Альбіону.

Причинами такої неприємності для аргентинського форварда може стати вихід Великобританії з Євросоюзу, а також судимість аргентинця за податкові злочини в Іспанії.

Лео умовно засуджений на 21 місяць позбавлення волі за махінації з податками. Завдяки іспано-аргентинському паспорту Мессі має право в'їжджати до Великобританії з умовним терміном, але, як повідомляє The Sun, після завершення процесу Брексіта поблажок для громадян ЄС більше не буде. Відвідування Британських островів для Лео виявиться незаконним.

Lionel Messi Could be Banned From Entering the UK For Champions League Due to Brexit https://t.co/UTOmaIwCyc pic.twitter.com/5WLcuUNDCs