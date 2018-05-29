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Влада РФ придумала безглузду заборону для росіян на ЧС-2018

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Напередодні чемпіонату світу з футболу російська влада влаштували своїм громадянам справжній терор.

Росіянам забороняють виглядати з вікон своїх квартир і користуватися балконами під час ЧС, пише кореспондент The Daily Mail Уілл Стюарт.

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"Якщо вони живуть в тому ж місті, де розташовані тренувальні бази вони повинні підписати документи, які зобов'язують не фотографувати або знімати на відео гравців, або навіть" спостерігати "за автоколонами, пов'язаними з футбольним святом. У Калінінграді, де Англія зіграє в наступному місяці, поверх розбитих скляних вікон покинутої фабрики були встановлені банери, щоб "прикрасити" промислове непорозуміння міста. У Ростові-на-Дону вивішені плакати з зображеннями щасливих місцевих жителів, які махають з вікон запущениних будівель", - стверджує журналіст.

Dailymail

Dailymail

Є побоювання, що ті мешканці, які порушать запропонований порядок, можуть зіткнутися з санкціями з боку ФСБ або поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Волгограді місцева влада оригінально підійшли до ремонту будинків, які розташовані на шляху до стадіону.

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Тема
ЧС-2018
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