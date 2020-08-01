Визначився володар "Золотої бутси"

Форвард "Лаціо" Чіро Іммобіле, який забив 35 м'ячів в поточному чемпіонаті Італії, став кращим бомбардиром європейських ліг за підсумками сезону-2019/2020.

Кріштіану Роналду, на рахунку якого 31 гол, не потрапив в заявку "Ювентуса" на матч останнього туру чемпіонату Італії з "Ромою". Таким чином не залишилося футболістів, які зможуть наздогнати Іммобіле в гонці бомбардирів.

Найближчий переслідувач – Ромелу Лукаку з "Інтера". На рахунку бельгійського форварда 23 м'ячі. Відзначимо, що чемпіонат Італії залишився в Європі єдиним, який не був завершений.

У матчах цього сезону 34 м'ячі забив форвард "Баварії" Роберт Левандовскі, але чемпіонат Німеччини вже закінчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дубль у ворота "Лаціо" допоміг Кріштіану Роналду побити рекорд Андрія Шевченка в Серії А і встановити унікальне досягнення в історії футболу по голам в найсильніших лігах Європи.