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10 жовтня • оновлено в 13:55
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Визначився український телеканал, який покаже ЧС-2022 з футболу

2.4т Читати матеріал російською

Генеральний продюсер телеканалу "UA:Перший" Ярослав Лодигін розповів про телеправа на трансляцію чемпіонату світу-2022 з футболу, який пройде в Катарі.

ЧС-2022 відбудеться в Катарі

ЧС-2022 відбудеться в Катарі

sbisoccer.com

"Права на чемпіонат світу дорогі. Тому в минулі роки у нас була практика робити це спільно з" Україною", ми ділили чемпіонат світу. А останній ЧС в Росії ми взагалі не транслювали – віддали "Інтеру", щоб хоч якось компенсувати витрати на вимушену покупку прав. Але наступний чемпіонат світу ми вже не маємо наміру віддавати їм. Ми вже маємо права на ЧС-2022. У нас є пріоритетне право на такі турніри як у члена Європейської мовної спілки", - заявив Лодигін в інтерв'ю сайту "Трибуна".

Крім того, він зазначив, що незабаром "UA: Перший" покаже ряд інших спортивних подій.

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"Наприклад, зараз ми розглядаємо можливість показу клубного чемпіонату світу з футболу в кінці року. Ми транслювали церемонію нагородження кращих від ФІФА. Такі пропозиції автоматично нам першими приходять. Далі ми можемо з ними що завгодно робити. І, звичайно, у нас є можливість купувати ці права дешевше, не за ціною, яка діє для комерційних каналів", - зазначив керівник "UA: Перший".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірну Росії можуть не допустити до ЧС-2022 - стала відома причина.

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Тема
ЧС-2022
Місце
Україна
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
биатлон и олимпиада - все что можно смотреть на них
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